Juan Carlos Martínez en plena classe amb els ballarins i ballarines del PAR en Dansa. Nebridi Aróztegui Juan Carlos Martínez en plena classe amb els ballarins i ballarines del PAR en Dansa.

Unes classes de dansa amb un mestre de luxe

M. B.

27.02.2021 | 04:00

Els ballarins i ballarines del Programa d'Alt Rendiment (PAR) en Dansa, que té la seu al Centre Cultural de Terrassa, han rebut aquesta setmana una formació d'un gran mestre, coreògraf i exballarí, José Carlos Martínez, que ara està dedicat amb plenitud a la creació d'obres per a ballets europeus de renom. José Carlos Martínez ha estat una de les primeres figures del Ballet de l'Òpera de París i ha actuat com artista convidat en les companyies de dansa més importants del món com el Teatre Bolxoi de Moscou, l'English National Ballet, el Ballet de la Scala de Milà, l'Òpera de Roma, el Staatsoper de Berlín, l'Òpera de...