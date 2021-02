Un fragment de l'obra "Les quatre estacions" que ballarà LaMov. Alberto Rodrigálvarez Un fragment de l'obra "Les quatre estacions" que ballarà LaMov.

LaMov balla "Les quatre estacions"

Mercè Boladeras

27.02.2021 | 04:00

La temporada de dansa estable del Centre Cultural-BBVA presenta avui, dissabte, a la companyia LaMov de Saragossa, que interpretarà "Tempus fugit", una coreografia creada pel director artístic de la formació, Víctor Jiménez, sobre la música de "Les quatre estacions", de Vivaldi, i revisada per Max Richter i Jorge Sarnago. LaMov va estrenar aquesta peça en plena pandèmia, el juny de l'any passat, a la capital aragonesa, i ha girat per diverses ciutats de l'Estat espanyol. Jiménez explica que es tracta d'una obra que, com bé diu el títol, parla del temps i de la relació que tenim amb ell. "És una coreografia sobre el temps,...