Glòria Ribera combina en el seu espectacle la crítica social i l'entreteniment. Eva Balcells Glòria Ribera combina en el seu espectacle la crítica social i l'entreteniment.

Glòria Ribera porta el seu cabaret irreverent i provocador

Redacció

27.02.2021 | 04:00

"Què passaria si un dia les drogues més perilloses, les més perjudicials i addictives fossin no només legals i assequibles, sinó també subministrades als més dèbils? Hi ha estudis que revelen que beure llet de vaca podria ser més perjudicial per a la salut que la cocaïna i, tanmateix, les vedettes només cantaven per a una de les drogues blanques". Glòria Ribera presenta d'aquesta manera el seu espectacle "Versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria", que es podrà veure el diumenge al Teatre Alegria. L'obra és considerada com un relat provocador i irònic que combina la crítica social i...