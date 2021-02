Mònica Lao va visitar ahir l'escenari d'Amics de les Arts per preparar l'espectacle. Alberto Tallón Mònica Lao va visitar ahir l'escenari d'Amics de les Arts per preparar l'espectacle.

"Beethoven és un geni del piano i té unes harmonies perfectes"

Mercè Boladeras

27.02.2021 | 04:00

El cicle Fem Sala d'Amics de les Arts presenta a l'artista Mònica Lao, de Terrassa, que estrena "Dreaming Beethoven", una obra molt personal que transita per la música i la dansa acrobàtica. L'espectacle és un homenatge al compositor alemany, a qui admira profusament per la seva genialitat i per la seva lluita contra la sordesa. Per què Beethoven?Perquè l'any passat se celebrava la commemoració del 250è aniversari del seu naixement. En aquesta peça, "Dreaming Beethoven", encaixo les dues facetes artístiques, la de pianista i ballarina. Tot i que la dansa que faig més ara és aèria i acrobàtica. Què li transmet el...