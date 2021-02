El Museu de Terrassa s'ha reinventat i ofereix tallers virtuals per a les famílies. El Museu de Terrassa s'ha reinventat i ofereix tallers virtuals per a les famílies.

El Museu de Terrassa proposa un taller de ceràmica prehistòrica

Redacció

26.02.2021 | 04:00

El Museu de Terrassa no vol defallir en la programació d'activitats malgrat les restriccions sanitàries per fer front a la Covid-19. No les poden realitzar presencials, però les fan virtuals. El museu ofereix per a aquest divendres, a les 18 hores, el taller "Fem ceràmica prehistòrica" adreçada a infants de 3 a 10 anys. L'activitat estarà conduïda com si fos un conte, que té com a protagonista una amiga del museu de l'edat de pedra que vol explicar a la mainada un munt de coses de la seva època. Ella ensenyarà a elaborar un vas de fang tal com es feia fa milers d'anys, amb les mans i utilitzant elements de la natura per decorar-lo. L'activitat...