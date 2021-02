Una escena de l'òpera de Mozart que es representarà a l'Auditori Municipal el diumenge. Una escena de l'òpera de Mozart que es representarà a l'Auditori Municipal el diumenge.

Ensemble Contratemps porta l'òpera que Mozart va crear amb només 12 anys

M. B.

26.02.2021 | 04:00

La temporada de música clàssica a l'Auditori Municipal fa dues propostes per a aquest cap de setmana. La més destacada és la del diumenge. Es tracta de l'òpera "Bastià i Bastiana", que Mozart, el gran geni de la clàssica, va escriure quan només tenia 12 anys. La composició serà interpretada per Ensemble Contratemps, amb la direcció del també actor Adrian Schavarzstein. Els personatges principals estaran a càrrec de Maria Hinojosa Montenegro (Bastiana) i Jorge Juan Morata (Bastià). Ambdós cantants són reconeguts en el gènere operístic, especialment i per proximitat la soprano Maria Hinojosa que és...