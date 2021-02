El festival tornarà a fer-se en primavera i vol recuperar músics internacionals. Nebridi Aróztegui El festival tornarà a fer-se en primavera i vol recuperar músics internacionals.

La 40a edició del Festival Jazz Terrassa se celebrarà del 27 de maig al 12 de juny

Mercè Boladeras

26.02.2021 | 04:00

El Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha anunciat que el 40è Festival Jazz Terrassa d'enguany se celebrarà del 27 de maig al 12 de juny. Serà una mica més tard de la data tradicional perquè es feia al març, però coincidirà en primavera com sempre. El motiu és doble. Per una banda perquè l'última edició es va fer a la tardor, entre octubre i novembre i, de l'altra, perquè s'està pendent de com evoluciona la pandèmia sanitària per la Covid-19, segons Susanna Carmona, membre de l'organització. Una molt bona notícia per a la ciutat i per als amants del jazz, però de moment no es pot...