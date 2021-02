La 40a edició del Festival Jazz Terrassa se celebrarà del 27 de maig al 12 de juny

Mercè Boladeras

26.02.2021 | 04:00

El Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha anunciat que el 40è Festival Jazz Terrassa d'enguany se celebrarà del 27 de maig al 12 de juny. Serà una mica més tard de la data tradicional perquè es feia al març, però coincidirà en primavera com sempre. El motiu és doble. Per una banda perquè l'última edició es va fer a la tardor, entre octubre i novembre i, de l'altra, perquè s'està pendent de com evoluciona la pandèmia sanitària per la Covid-19, segons Susanna Carmona, membre de l'organització.

Una molt bona notícia per a la ciutat i per als amants del jazz, però de moment no es pot avançar res més. En aquest sentit, Carmona va manifestar que "estem molt contents de poder confirmar que farem la nova edició i volem que sigui significativa perquè són 40 anys. Ja ens hem posat a treballar. Ara per ara no podem dir cap nom de cartell perquè no volem crear expectatives en un temps que encara hi ha molta incertesa".

Cal dir que el Club de Jazz Terrassa, com tants agents culturals, ha hagut de programar i reprogramar concerts a la Nova Jazz Cava per adaptar-se als requeriments del virus. De fet, el festival de 2020 va arrencar just quan va començar el confinament, el 13 de març, i es va haver de suspendre. Després, es va reprogramar per a la tardor i va comptar amb molts músics de l'escena catalana perquè no es podia traspassar fronteres.

Voluntat

El Club explica, en el seu comunicat, que "volem recuperar algunes de les propostes internacionals cancel·lades el març passat a causa de l'eclosió de la pandèmia. Tanmateix, seguim atents a incorporacions de primer ordre que la situació de mobilitat dels artistes permeti oferir, estudiar les propostes de l'escena catalana com li és distintiu i defensar un cartell de qualitat i divers". L'organització valora que ja té experiència d'un festival amb Covid. "Ara ja sabem que el model de festival que vàrem celebrar a la tardor -diu Carmona-, el podem mantenir, i per això ens hem aventurat a confirmar la nova edició que, per altra banda, és tan especial per l'aniversari dels 40 anys. La sala de la Cava i el pati de l'Ajuntament són viables per al nou festival, però no descartem que puguem fer concerts en altres escenaris tancats i a l'aire lliure".

De moment s'incorpora el Teatre Principal com a nou equipament per a acollir alguns dels concerts de gran format i amb l'objectiu d'incrementar el nombre d'espectadors en l'actual situació de limitació dels aforaments a les sales de concert. El nou festival egarenc també consolidarà la seva projecció a la comarca, amb la participació ja confirmada de Matadepera i Vacarisses. Dos municipis que fa algun temps que s'havien sumat a l'esdeveniment jazzístic de llarga trajectòria i reconegut arreu. I mentrestant engega els motors, Jazz Terrassa continuarà amb la programació estable del cap de setmana com és habitual.