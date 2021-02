Jon Tugores inaugura l'exposició d'imatges de gran dimensió sobre l'atmosfera. Nebridi Aróztegui Jon Tugores inaugura l'exposició d'imatges de gran dimensió sobre l'atmosfera.

Jon Tugores, arquitecte, pilot d'avió i fotògraf

"Tinc la llibertat de volar i captar l'atmosfera des de molt amunt"

Mercè Boladeras

25.02.2021 | 04:00

Matí de molta feina ahir a la gran sala d'exposicions del Centre Cultural Terrassa. Jon Tugores (Lancashire, Regne Unit, 1968), arquitecte, aviador i fotògraf, desembolcallava amb molta cura les grans imatges que, amb l'ajuda del personal de l'entitat, penjarien a les parets. A poc a poc, les fotografies aèries, espectaculars en contingut i dimensió, anaven decorant l'estructura blanca fins a recrear un paisatge d'atmosferes increïbles, captades des de la cabina d'un avió, en la seva faceta de pilot, o com un passatger anònim que seu al costat de la petita finestra per mirar els núvols. Però ell, a més, ho fa amb mirada d'arquitecte, com si el cel fos un territori, un...