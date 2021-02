David Giorcelli Trio serà el protagonista del concert d'aquest divendres. David Giorcelli Trio serà el protagonista del concert d'aquest divendres.

Blues, boogie i música d'arrels americanes a la Nova Jazz Cava

Redacció

25.02.2021 | 04:00

La programació estable de la Nova Jazz Cava proposa dos concerts de la mà de David Giorcelli Trio per al divendres i de Johnny Big Stone & Sweet Marta per al dissabte. La cita per a tots dos és a les 20 hores i amb un preu de 12 euros. Cal destacar que la formació liderada per Giorcelli estarà acompanyada per Ster Wax, una de les veus més portentoses del panorama jazzístic musical. El pianista David Giorcelli retorna a l'escenari de la Cava per delectar el públic amb un recorregut pels clàssics del blues i del boogie piano. Ho farà a trio, una de les seves formacions predilectes que li permet també fer incursions més swing. En alguns dels temes que es...