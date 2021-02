Marta Benedí i Cristina Olivares, amb el llibre "Amor pel mar", que acaben de publicar Nebridi Aróztegui Marta Benedí i Cristina Olivares, amb el llibre "Amor pel mar", que acaben de publicar

El viatge de la Mar al fons marí

Mercè Boladeras

23.02.2021 | 04:00

Cristina Olivares (Barcelona, 1976) i Marta Benedí (Sabadell, 1977) van canviar un dia de residència per traslladar-se a les Fonts de Terrassa i es van conèixer perquè són veïnes i comparteixen vena artística. La relació d'amistat que va començar un dia ha donat com a fruit la publicació d'un llibre, "Amor pel mar", que acaba de publicar Omnia Books i que s'ha presentat recentment a Amics de les Arts. "Amor pel mar" és un conte infantil fet a quatre mans. Cristina n'ha fet el relat i Marta la il·lustració. L'autora del text explica que el conte té com a protagonista una nena, de nom Mar (volien establir un joc de paraules...