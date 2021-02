23.02.2021 | 04:00

La Nova Jazz Cava va acollir aquest dissabte el concert de Litus, nom artístic de Carlos Ruiz Bosch, músic, compositor i actor, de Terrassa i establert a Madrid. Litus va presentar en aquest espai el nou àlbum "Hablo tu idioma pero no lo entiendo" amb els seus músics i amb el Brossa Quartet de Corda, liderat per Aleix Puig. El concert va transitar per temes que parlen de la incomunicació i amb la sonoritat enriquida pel treball de Litus i Puig.