Una espectacular imatge de Barcelona que es podrà veure a l'exposició. Jon Tugores Una espectacular imatge de Barcelona que es podrà veure a l'exposició.

Fotografies aèries fetes per l'arquitecte i aviador Jon Tugores

Redacció

23.02.2021 | 04:00

El Centre Cultural Terrassa inaugurarà aquest dijous, 25 de febrer, a les 19 hores a la sala d'actes, l'exposició "Atmos-fear" del fotògraf, arquitecte i aviador Jon Tugores. Es tracta d'una mostra que vol ser una reflexió sobre la relació ciutat versus medi ambient a través de la càmera per sobre d'Europa. Tugores pretén provocar via l'art de la fotografia una reacció sobre la interacció humana a les zones urbanes i periurbanes; des d'un punt de vista ètic i de respecte mediambiental. La mostra anirà acompanyada de dues taules rodones, el 15 d'abril i el 27 de maig, on es parlarà del binomi "Ètica vs Ciutat", un...