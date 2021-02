Ancorae Danza participarà en l'acte inaugural el dia 5 de març al Vapor Aymerich, Amat i Jové. Mar Badal Ancorae Danza participarà en l'acte inaugural el dia 5 de març al Vapor Aymerich, Amat i Jové.

Terrassa debuta en el Festival de Dansa Metropolitana i en serà la seu inaugural

Redacció

20.02.2021 | 04:00

La ciutat, en concret el Centre Cultural Terrassa, és capital de dansa des de fa temps per la seva temporada estable de renom i pel seu impuls a la creació, formació i divulgació. En aquest context, no és gens estrany, doncs, que Terrassa s'hagi adherit per primera vegada al Festival de Dansa Metropolitana de Barcelona, promogut per la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona i diversos municipis (enguany un total de deu). I s'hi ha implicat com mai, perquè serà la seu inaugural de la quarta edició que celebra aquest esdeveniment artístic, que tindrà lloc del 5 al 21 de març. El programa d'enguany estrena el projecte...