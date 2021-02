El protagonistes d'"Alguns dies d'ahir", de Jordi Casanovas. David Ruano El protagonistes d'"Alguns dies d'ahir", de Jordi Casanovas.

Una obra evoca els fets de l'1 d'octubre de 2017

Redacció

20.02.2021 | 04:00

Un repartiment de luxe liderat per Abel Folk i Míriam Iscla puja avui, a les 20 hores, a l'escenari del Teatre Principal per oferir "Alguns dies d'ahir", l'obra de Jordi Casanovas inspirada en els fets de l'1 d'octubre del 2017. Folk i Iscla estaran acompanyats per Marta Ossó i Francesc Cuéllar. Tots, sota la direcció de Ferran Utzet. "Alguns dies d'ahir" és un muntatge que convida l'espectador a revisitar els mesos políticament més convulsos de la història recent de Catalunya, amb una mirada polièdrica a través dels membres d'una mateixa família. Casanovas, com ja va fer amb "Vilafranca", situa el punt de partida en una trobada...