Un dels traginers en un comerç de la ciutat. Alberto Tallón

Els traginers de la festa dels Tres Tombs es confinen als aparadors de les botigues

Redacció

20.02.2021 | 04:00

Les festes populars ciutadanes que no es poden a causa de la pandèmia es reinventen. La del Carnestoltes va fer que hi hagués disfresses als comerços i la dels Tres Tombs, que sempre se celebra després, ha pres la mateixa iniciativa. Ahir ja es van poder veure figures de traginers darrere dels vidres d'establiments comercials. La iniciativa correspon a les entitats que organitzen la festa i a Terrassa Comerç Centre. Entre les festes patronals dels gremis més celebrades pels terrassencs hi ha la dels traginers, més coneguda com a festa dels Tres Tombs, explica Joaquim Verdaguer al seu blog sobre la història de Terrassa. Un cop passades les festes nadalenques, el 17 de gener arriba la...