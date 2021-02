"Cal reivindicar que les dones podem ser fràgils i perfectes" "Cal reivindicar que les dones podem ser fràgils i perfectes"

Gemma Humet, cantautora i pianista

Mercè Boladeras

20.02.2021 | 04:00

El doblet artístic del cap de setmana amb ADN terrassenc a la Nova Jazz Cava que s'obre avui amb Litus es tanca diumenge, a les 20 hores, amb Gemma Humet, una de les veus femenines més reconegudes, per la seva llum, del panorama musical català actual. L'artista, satisfeta per haver estat nominada als premis Enderrock i el Millor Disc de l'Any, parla del seu nou àlbum, "Màtria", que presentarà a l'escenari de la seva ciutat natal. Humet, des de Centelles, lloc on viu fa un temps, diu que el nou disc té mirada de dona i que s'ha submergit per primera vegada en la música electrònica. Del seu contingut, en destaca la recuperació de la lletra d'una...