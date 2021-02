Concerts corals al cicle "Més música"

19.02.2021 | 04:00

Com és habitual, la temporada de Música Clàssica de Terrassa inclou el cicle "Més música". Es tracta d'una quinzena de concerts, programats entre el febrer i el juliol, organitzats per entitats de la ciutat. Entre les actuacions, en destaquen les del cicle de cant coral Terrassa Ciutat Coral, com també el 34è cicle de concerts de l'Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa. Dins el cicle de cant coral, alguns dels concerts programats són els del Cor Montserrat (el 24 i 25 d'abril) amb "Romanticisme en temps d'esperança"; una actuació de cant coral del Cor Vine (el 22 de maig); "Reconnect", de Gospel Vallès (el 5 de juny) o "Vet aquí un cor...", de Veus d'Evohè (el 12 i 13 de juny), entre altres. Dins el Cicle de l'Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa hi haurà la funció "Planeta Terra" (el 22 d'abril), que anirà a càrrec del Departament de Música de Cambra del Conservatori. A més a més, el taller de teatre musical de l'escola interpretarà "Els miserables" (el 8 i el 9 de maig), mentre que l'aula d'òpera del Conservatori representarà "Hänsel i Gretel", el 29 i el 30 de maig, entre altres propostes.