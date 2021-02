Del cinema romàntic a l'apocalíptic

La cartellera

Aquest cap de setmana s'estrenen dues pel·lícules i se'n reestrenen dues més. Les novetats són "Entre nosotras" i "Nuevo orden". Les reposicions són "Pulp Fiction" i "La historia interminable". A més a més, dilluns i dimarts se celebrarà al Catalunya el festival de curtmetratges Sex Education. Cinesa tindrà tancat dilluns i dimarts.

"Entre nosotras", de Filippo Meneghetti, és un drama romàntic amb unes interpretacions meravelloses de la parella protagonista, formada per Barbara Sukowa i Martine Chevallier. El film, una coproducció entre França, Bèlgica i Luxemburg, ha estat premiat a nou festivals internacionals, seleccionat als Oscar (representant França) i nominat als César, els Globus d'Or i els Satellite. Es podria considerar la cara dramàtica de "Salir del ropero", ja que té el mateix punt de partida: dues dones han mantingut en secret la seva relació amorosa tota la vida i ara, ja grans, decideixen viure juntes. Una de les diferències amb la pel·lícula de la Sardà és que aquí els greus problemes de salut d'una d'elles compliquen moltíssim la situació.

El guió, que està explicat des del punt de vista del personatge interpretat per Barbara Sukowa, està centrat en les emocions, però també té la seva part d'intriga i, malgrat l'aparent simplicitat inicial, es va fent més complex i en general imprevisible.

El director roda amb elegància, evitant sempre de caure en la temptació lacrimògena. L'ús del so també ha estat molt elogiat. Aquesta és la primera pel·lícula de ficció de Meneghetti, fins ara director de curts i documentals, que ha trigat set anys a poder tirar endavant el projecte. A més a més de les citades Barbara Sukowa -que ara mateix s'està preparant per fer de Gala en una pel·lícula sobre Dalí- i Martine Chevallier, apareixen al film Léa Drucker, Muriel Benazeraf i Jerôme Varanfrain. (Catalunya, VOSE i doblada).

"Nuevo orden", de Michel Franco, és una coproducció entre Mèxic i França que va guanyar dos premis al darrer festival de Venècia. És un drama (amb presumptes connotacions polítiques) duríssim, violentíssim i molt pessimista, que resulta més terrorífic que la majoria de pel·lícules que suposadament pertanyen al gènere de terror.

A través del punt de vista d'una família mexicana rica i els seus criats, ens explica de manera molt crua com una revolta social força violenta serveix de pretext als militars per fer un cop d'estat i implantar un règim amb assassinats, violacions, segrestaments, tortures, robatoris i xantatges generalitzats, però també amb confinament excepte per anar a treballar, toc de queda i prohibició del dret de reunió i de parlar al transport públic.

A Mèxic la visió apocalíptica del director ha estat un escàndol i ha generat molta polèmica. Els defensors de la pel·lícula consideren que el seu missatge antimilitarista és molt contundent i les referències metafòriques a la pandèmia, molt oportunes. Els detractors creuen que el film és ambigu, confús ideològicament, superficial, maniqueu i de vegades massa previsible. El que no se li pot retreure és que tècnicament està ben fet i que aconsegueix que surtis del cinema amb una important sensació de "mal rotllo".

Si més amunt dèiem que "Entre nosotras" era la cara dramàtica de "Salir del ropero", també podem aventurar que "Nuevo orden" és la versió violenta i ambigua de "Península", el darrer èxit del cinema coreà, que planteja una història similar, però en clau fantàstica.

Els protagonistes de "Nuevo orden" són Naian González Norvind, Diego Boneta, Mónica del Carmen i Darío Yazbek. (Catalunya).

"Pulp Fiction", de Quentin Tarantino (1994), i "La historia interminable", de Wolfgang Petersen (1984), són dos grans èxits, d'estil i contingut molt diferents, que retornen avui a les pantalles. La primera és un thriller brillant que va obtenir la Palma d'Or a Cannes i l'Oscar al millor guió, protagonitzat per John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Christopher Walken, Tim Roth, Bruce Willis i Harvey Keitel. La segona és un preciós conte fantàstic per a grans i petits que adapta la novel·la de Michael Ende, protagonitzat per Barret Oliver i Noah Hathaway, tots dos premiats per les seves interpretacions. (Cinesa).

Curts sobre l'educació sexual

Dilluns i dimarts arriba al Catalunya la primera edició del festival de curtmetratges Sex Education, al qual s'hi han presentat cent vuitanta títols d'arreu del món. L'objectiu és el debat sobre l'educació sexual. (Catalunya, dilluns i dimarts).

