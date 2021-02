Vapor Aymerich, Amat i Jové, i el nou Conservatori de Música Vapor Aymerich, Amat i Jové, i el nou Conservatori de Música

18.02.2021 | 04:00

Poeta i arquitecte. Joan Margarit també deixa llegat a Terrassa amb la seva professió com a arquitecte, amb dos edificis emblemàtics. És coautor de la reforma del Vapor Aymerich, Amat i Jové per reconvertir-se en Museu de la Ciència i la Tècnica, juntament amb Carles Buxadé. Ambdós també van formar part de l'equip d'arquitectes que van dissenyar l'Escola Municipal de Música-Conservatori Professional de Terrassa. Margarit i Buxadé van treballar juntament amb Ramon Artigues i Ramon Sanabria per a la nova seu musical. Dues empremtes en el vessant de la seva professió molt reconeguda. Margarit va forma part de l'equip que va dirigir les obres de la...