Una de les obres de gravat d'estil manierista del fons particular Furió que es pot admirar al Centre Cultural. Nebridi Aróztegui Una de les obres de gravat d'estil manierista del fons particular Furió que es pot admirar al Centre Cultural.

Els "Virtuosos del gravat" del segle XIX fan estada al Centre Cultural

Mercè Boladeras

18.02.2021 | 04:00

Els amants de l'art, i en especial del gravat tenen, a partir d'avui, una cita al Centre Cultural Terrassa amb obres de la Col·lecció Furió. La mostra és la primera que s'exposa a Catalunya i a Espanya com una de les més àmplies i procedents de fons particular. "Virtuosos del gravat" reuneix un total de quaranta estampes d'estil manierista (1520-1600), creades als nuclis de Haarlem i de Praga, i que representen temes religiosos, mitològics o al·legories. Vicenç Furió, comissari de la mostra, ha destacat que "es tracta d'una col·lecció d'obra que sorprendrà tant el visitant expert com el no expert, perquè atresora una...