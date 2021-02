Una de les creacions d'Elisa Aymerich . Una de les creacions d'Elisa Aymerich

Elisa Aymerich inaugura una mostra sobre retrats amb molt color

Redacció

18.02.2021 | 04:00

Una segona proposta artística al Centre Cultural. Elisa Aymerich (Terrassa, 1957) exposa nova obra a l'Espai La Galeria. L'artista explica que des de sempre ha sentit una forta atracció pel dibuix i per la pintura, unes disciplines artístiques que ha compaginat amb la seva feina d'infermera. La pintora ha passat per diferents etapes: aquarel·la, oli i ara, des de fa uns deu anys, acrílic. Ha fet paisatge, bodegons, ha pintat bastant a l'aire lliure pels voltants del poble de Mura amb el seu últim mestre de pintura, Ignasi Verdós, que també és el pare del meu marit. Ha fet il·lustracions de protocols per a diferents hospitals de Barcelona i Terrassa, caricatures i els...