Litus repassarà dissabte a la Nova Jazz Cava el seu darrer treball, "Hablo tu idioma pero no lo entiendo". Litus repassarà dissabte a la Nova Jazz Cava el seu darrer treball, "Hablo tu idioma pero no lo entiendo".

Litus i Gemma Humet, protagonistes aquest cap de setmana a la Jazz Cava

L. M.

17.02.2021 | 04:00

Els cantants terrassencs Litus i Gemma Humet són les estrelles destacades de la programació de la Nova Jazz Cava per a aquest cap de setmana; una programació que obrirà demà Kokopelli en la tradicional jam session dels dijous. Kokopelli és un grup liderat per Aurora Coca, vocalista. La banda compta amb Samuel Fernandez a la guitarra, Vicente Marín al piano, Jon Carranza al baix elèctric, i Pau Gurpegui a la bateria. Les entrades per al seu concert, tant a la web com a taquilla, es venen a un preu de tres euros, però els socis del club Jazz Terrassa hi poden assistir gratuïtament. Divendres serà el torn de Pablo Martín Trio, presentant "State of the...