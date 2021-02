Ana Fernández, amb el nou número de la revista "Terme", on ha publicat el seu treball. Ana Fernández, amb el nou número de la revista "Terme", on ha publicat el seu treball.

Ana Fernández, historiadora

"El brodat i la costura van fer aflorar la creativitat femenina en el segle XIX"

Mercè Boladeras

17.02.2021 | 04:00

La historiadora Ana Fernández signa l'article "Penélopes, Llucietes i grisettes terrassenques (1800-1915)", publicat en la nova edició (35) de la revista "Terme" del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i Arxiu Històric de Terrassa. Es tracta d'un relat molt acurat, fruit de la seva àmplia investigació sobre el treball de brodadores i modistes del període citat. Fernández remarca que els treballs de fil i agulla, de brodat i de "corte y confección", com es coneixia a l'època, van ser un pretext per vehicular la creativitat artística de moltes joves i dones de la ciutat, com Francesca Casas i Surallés i Carme...