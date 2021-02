Gemma Humet i Miki Nuñez. Els dos músics egarencs figuren en les nominacions de dos importants premis que es fan per votació popular. Gemma Humet i Miki Nuñez. Els dos músics egarencs figuren en les nominacions de dos importants premis que es fan per votació popular.

Gemma Humet i Miki Nuñez, nominats per partida doble pel seu talent musical

Redacció

15.02.2021 | 21:15

Hi haurà premi o no, però de moment en són finalistes i arribar fins aquí ja és un reconeixement al seu talent i carrera musical. Gemma Humet i Miki Nuñez, ambdós de Terrassa, estan nominats al Premi Enderrock 2021 i al Millor Disc Català de l'Any de Ràdio 4. La 23a Edició dels Premis Enderrock 2021-XXIII Premis de la Música Catalana té un ADN singular i és que la votació és popular. Enguany, hi ha deu candidats. Buhos, Sopa de Cabra i Stay Homas lideren la llista amb cinc nominacions cadascun. Els segueixen Blakan Paradise, Orchestra, Els Amics de les Arts, Sílvia Pérez Cruz i Txarango, amb quatre nominacions cadascun....