Gemma Humet i Miki Nuñez, nominats per partida doble pel seu talent musical

Redacció

15.02.2021 | 21:15

Hi haurà premi o no, però de moment en són finalistes i arribar fins aquí ja és un reconeixement al seu talent i carrera musical. Gemma Humet i Miki Nuñez, ambdós de Terrassa, estan nominats al Premi Enderrock 2021 i al Millor Disc Català de l'Any de Ràdio 4.

La 23a Edició dels Premis Enderrock 2021-XXIII Premis de la Música Catalana té un ADN singular i és que la votació és popular. Enguany, hi ha deu candidats. Buhos, Sopa de Cabra i Stay Homas lideren la llista amb cinc nominacions cadascun. Els segueixen Blakan Paradise, Orchestra, Els Amics de les Arts, Sílvia Pérez Cruz i Txarango, amb quatre nominacions cadascun. I, finalment, hi ha els egarencs Gemma Humet i Miki Nuñez, i també Ariox, Marc Amat, Roba Estesa i Samantha, que han rebut una triple nominació.

El tancament de la primera volta de la votació popular s'ha fet amb més de 17.832 participants únics -amb una espectacular 30% d'augment respecte al 2020- i ha deixat un llista de 94 artistes nominats entre les 15 categories. Cal destacar que, per primera vegada en més de dues dècades, la meitat de les nominacions tenen noms femenins, i a més el 42% són liderats per dones.

Ara es fa la segona ronda de les votacions que finalitzarà el 28 de febrer. Uns dies després, el 4 de març. s'anunciaran els tres finalistes de cada categoria i s'obrirà la tercera i última ronda de votació popular, que culminarà el 21 de març i se'n revelarà el resultat durant la gala que se celebrarà el dijous, 8 d'abril, a l'Auditori de Girona. De moment, Jaume Arnella, Biel Majoral i Vicent Torrent rebran el Premi Enderrock a la Trajectòria. Per altra banda, Gemma Humet i Miki Nuñez també formen part de la llista de deu finalistes al Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4. En aquest cas, Gemma Humet ha estat escollida per "Màtria" i Miki Nuñez per "Iceberg". Ambdós músics figuren al costat de 31 Fam per "Walhalla vol. 1", Blaumut per "0001", Buhos per "El dia de la victòria", Els Amics de les Arts per "El senyal que esperaves", Segonamà per "Erial", Stay Homas per "Agua", The Tyets per "El pipeig" i Txarango per "De vent i ales".

D'aquesta manera, hi ha músics i bandes que estan a les dues llistes i que potser algun d'ells pot obtenir doble guardó. El premi de Ràdio 4 també es fa per votació popular dels oients de l'emissora. El disc més votat a partir d'ahir dilluns 15 i fins al 28 de febrer rebrà el premi que l'acredita com l'àlbum més destacat de l'any. El Premi al Millor Disc Català va néixer l'any 1979 de la mà de Joan Ramon Mainat al seu programa "Cançons al vent" i en el seu palmarès hi figuren noms com Lluís Llach, Joan Manel Serrat, Quimi Portet, Sau, Gossos, Ja T'ho Diré, Antònia Font i Amics de les Arts.