L'actriu Àngels Poch va treballar amb nombrosos directors, com Ollé, Belbel i Broggi. David Ruano/TNC L'actriu Àngels Poch va treballar amb nombrosos directors, com Ollé, Belbel i Broggi.

Òmnium crea el primer Premi de text teatral Àngels Poch

Mercè Boladeras

12.02.2021 | 21:37

A la convocatòria per aquest any 2021 dels premis literaris de la Nit del Misteri d'Òmnium Cultural a Terrassa hi ha una novetat i és que s'incorpora el Premi de Teatre Àngels Poch en homenatge a la reconeguda actriu egarenca que, malauradament, va morir el març de 2015. L'organització considera que aquest guardó a textos dramàtic, a més, es resol la mancança històrica que hi havia a la ciutat que, des de sempre, ha estat un dels motors teatrals del país amb teatre professional i amateur i amb una bona xarxa d'equipaments. El premi està destinat al millor text teatral, de temàtica lliure, però limitat a una extensió...