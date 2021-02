Rosa Boladeras, Adrià Fornés i Rubén Olmo. Rosa Boladeras, Adrià Fornés i Rubén Olmo.

Permís cultural per passar de municipi?

11.02.2021 | 21:33

Les restriccions que hi ha a la mobilitat (fins ara municipal i ara comarcal) estan provocant una davallada de públic als espectacles. Ho va dir ahir el director del Centre Cultural, Adrià Fornés, qui va lamentar que, en el cas de la dansa, se senten perjudicats perquè hi ha molt públic de fora de Terrassa i de la comarca. I, en concret, va posar l'exemple d'allò que havia passat amb el Ballet Nacional d'Espanya. "Hi havia gent de fora que havia comprat entrades i que no podrà venir. Entre aquesta gent hi havia un grup de 60 persones de l'Institut del Teatre de Barcelona i persones a títol particular de Barcelona, de Manresa i de L'Hospitalet i fins i tot familiars d'algun...