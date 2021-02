L'actor terrassenc Pere Arquillué. David Ruano L'actor terrassenc Pere Arquillué.

Pere Arquillué triomfa al Teatre Romea amb l'obra "53 diumenges"

Redacció

09.02.2021 | 21:11

L'actor terrassenc Pere Arquillué segueix triomfant al teatre, aquest cop com a protagonista principal de la segona incursió en la comèdia teatral de Cesc Gay, "53 diumenges". L'obra, que presenta una situació de relacions familiars, es representa al Teatre Romea, a Barcelona, i ha prorrogat les funcions fins al 28 de març a causa de la bona acollida que té de la crítica i del públic. Gay explora la història de tres germans que han quedat per sopar i parlar del seu pare, un home que ja és gran i que té qui opina que no pot continuar vivint sol. Sovint es perd, s'oblida de les coses i darrerament ha agafat el mal costum d'ensenyar el penis a la...