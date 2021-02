Cartell promocional de l'obra del terrassenc Martínez Tello. Cartell promocional de l'obra del terrassenc Martínez Tello.

Martínez Tello presenta el seu paradís a l'EspaiDos de la Sala Muncunill

Redacció

08.02.2021 | 21:17

L'Espai Dos de la Sala Muncunill presenta fins aquest dissabte "Aporía, Paradís", una exposició que forma part del Cicle Art Terrassa 2021. La mostra està integrada per una selecció de peces del terrassenc Berto Martínez Tello, centrades en el diàleg del mateix artista amb sentiments com ara el desig i la insatisfacció. A les seves obres, Martínez Tello fabrica paradisos on elements com la perspectiva o qualsevol altra representació de la realitat es posen en qüestió i on les figures es difuminen i tendeixen a desaparèixer com ho fan a vegades també les possibilitats de satisfer els nostres desitjos. GuardonsBerto Martínez...