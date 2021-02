08.02.2021 | 21:17

El Centre Cultural va acollir aquest diumenge l'esperat homenatge al mític Michael Jackson de la má de Michael's Legacy. Un espectacle que va fer vibrar als amants del Rei del Pop i que està pensat per a totes les edats. L'actuació de Michael's Legacy porta una escenografia molt cuidada, amb rèpliques exactes de les cançons originals, i amb un gran cos de ball format per 9 ballarins i grans veus en directe. Tot això per transmetre els missatges que l'estrella del pop ens feia arriba en les seves actuacions, fent viure i reviure una increïble història com si l'espectador en fos protagonista.