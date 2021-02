L'AMPA de l'escola ha preparat una mostra amb els vestits dels últims dotze anys. L'AMPA de l'escola ha preparat una mostra amb els vestits dels últims dotze anys.

Exposició de disfresses i fotos a la Nova Electra

Redacció

08.02.2021 | 21:17

Malgrat les restriccions imposades per la pandèmia, l'AMPA de l'Escola Nova Electra no s'ha resignat a quedar-se enguany sense Carnesoltes. Així, ha optat per una nova iniciativa per celebrar la festa i ha organitzat una doble exposició que es va inaugurar aquest passat diumenge. Es tracta de dues petites mostres que fan un repàs als dotze anys en què l'escola ha participat en la rua infantil de Carnestoltes de Terrassa: una, a través d'un recorregut fotogràfic a l'aire lliure, i l'altra, mitjançant una exposició de disfresses. Els assistents a la inauguració d'aquest diumenge van poder veure un vídeo de les últimes comparses de l'escola i participar en...