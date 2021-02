Concert d'Albert Marquès Trio a la Jazz Cava

08.02.2021 | 21:17

La programació estable de la Nova Jazz Cava va acollir el concert liderat per Albert Marquès, pianista i compositor català resident a Brooklyn, on està aflorant a l'escena novaiorquesa després d'haver viscut a París. Marquès toca jazz contemporani amb un toc urbà, únic i profundament percussiu, una barreja que l'ha portat a formar part de projectes amb grans bateries com Leon Parker o Ari Hoenig. Col·labora amb el llegendari pianista Arturo O'Farrill. El concerta va ser una oportunitat única per veure aquest granollerí a casa nostra acompanyat per Manel Fortià i Marc Miralta.