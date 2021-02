Els carrers del centre de la ciutat llueixen màscares de colors cridaners. Alberto Tallón Els carrers del centre de la ciutat llueixen màscares de colors cridaners.

El centre de Terrassa es vesteix de Carnestoltes

Redacció

08.02.2021 | 21:17

L'evolució de la crisi sanitària originada per la Covid-19 ha cancel·lat la celebració del Carnestoltes d'enguany, però amb l'objectiu de no perdre l'essència festiva, l'associació de comerciants TerrassaCentre, i l'entitat organitzadora del Carnestoltes a Terrassa, La Mascarada, han unit forces per portar a la població l'ambient alegre i divertit d'aquesta festa tan arrelada a la ciutat. Així, des de TerrassaCentre s'han preparat dues accions tant al carrer com als seus establiments associats perquè, tot i les restriccions actuals, la ciutat es vesteixi de Carnestoltes. D'aquesta manera, 27 comerços mostraran als seus aparadors disfresses d'anys anteriors,...