Una escena de l'obra amb Pep Ferrer, de Terrassa, i Annabel Castan. El relat s'endinsa en una residència d'avis. Una escena de l'obra amb Pep Ferrer, de Terrassa, i Annabel Castan. El relat s'endinsa en una residència d'avis.

L'actor Pep Ferrer desembarca al Teatre Principal amb "Un dia qualsevol"

Mercè Boladeras

05.02.2021 | 21:51

La programació municipal de teatre presenta, avui, "Un dia qualsevol", una comèdia àcida sobre la gent gran i que està escrita i dirigida per Oriol Tarrasón. L'actor terrassenc, Pep Ferrer, forma part de l'equip artístic juntament amb Anabel Castan, Imma Colomer i Quimet Pla. La producció duu el segell de la companyia Les Antonietes. "Un dia qualsevol" es va estrenar en el Festival Grec de Barcelona 2019 a la Sala Villarroel de Barcelona. Abans de la posada de llarg, Pep Ferrer va definir l'obra com un "cant a l'amistat". En aquest sentit, l'actor va fer referència a les relacions personals que s'estableixen entre la gent gran que viu en una...