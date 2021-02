Guillem Gisbert: "El nou disc juga amb noms d'aquí i música urbana"

La banda Manel actuarà a Terrasa, on presentarà el seu darrer àlbum, "Per la bona gent", on barreja clàssics catalans i música electrònica i urbana.

Mireia Grau

Mercè Boladeras

04.02.2021 | 21:14

La cultura segueix plantant cara a la pandèmia. El grup Manel desembarca avui i demà al Centre Cultural de Terrassa per fer el primer concert després de cinc mesos de confinament per la Covid-19. La banda, liderada per Guillem Gisbert, presentarà el seu darrer àlbum, "Per la bona gent", on ratifica la seva aposta pel pop contemporani en dotze cançons produïdes juntament amb el novaiorquès Jake Aron. Aquest treball és el primer editat pel seu segell Ceràmiques Guzmán.

Gisbert, veu i guitarra a la formació, ha explicat que "Per la bona gent" és un "collage" que "es caracteritza perquè juguem amb retalls de la música catalana de noms molt reconeguts com Maria del Mar Bonet ("Alenar") i Maria Cinta ("Ràdio Capvespre"), a més de Lluís Llach, Els Pets, Gato Pérez i Sisa. El treball també està ple de referències a la música electrònica i urbana. "I a més hi posem una versió d'un tema de Janis Lan que vàrem descobrir en una adaptació a Nina Simone", ha apuntat.

Una proposta, doncs, que té una lectura de mirada àmplia perquè va des de la Nova Cançó fins al rock català d'Els Pets, passant per la rumba del Gato i el galàctic Sisa. El mateix Gisbert ja havia explicat en la presentació de l'àlbum que no estan lligats a cap gènere ni estil sinó que volen tenir identitat pròpia encara que escoltin altres fonts. Al concert, estarà acompanyat per Roger Padilla (guitarra), Martí Maymó (baix) i Arnau Vallvé (bateria). Manel va estrenar "Per la bona gent" a finals de 2019 i va començar amb la gira de presentacions que es va anul·lar quan va esclatar la pandèmia. "Tot anava bé fins que l'agenda d'actuacions va quedar escapçada. I durant l'any 2020 vam fer el que es va poder. A l'estiu vam complir amb 9 o 10 actuacions i vam retornar a casa. Aquest gener vam tenir un concert aïllat a Monòver (Alacant), però avui i demà a Terrassa és quan retornem al directe". La veu de la banda lamenta que la crisi sanitària es perllongui tant de temps. "Mai no havia pensat que seria tan llarg, però no ens queda més remei que tenir resignació".

Respecte a si la cultura s'hauria de flexibilitzar més, va manifestar que "m'agrada pensar que les persones que prenen la decisió tenen raó, però totes les mesures representen un sacrifici enorme pel nostre gremi, pels restauradors, pel comerç, per tots...". En el seu currículum figura "Jo competeixo", treball de 2016 que els va dur a una gira llarga i exitosa. Va ser l'estímul per crear segell discogràfic propi, reeditar treballs anteriors i començar un nou viatge.