La cartellera

Dolors Font

04.02.2021 | 21:14

Aquesta setmana només ha arribat una pel·lícula nova a la cartellera local, "El profesor de persa", un fet insòlit fins ara. Tanmateix, dimecres hi haurà sessió de Filmoteca -amb l'estrena del documental "Advocate"-, dijous es podrà recuperar el documental del Sr. Edi i també s'han reestrenat alguns títols de l'any passat -"Adú" i "La vampira de Barcelona"- amb motiu de les seves nominacions als Gaudí i els Goya, així com un clàssic restaurat, "El chico" de Charles Chaplin, que compleix cent anys. Els cinemes continuaran tancats dilluns i dimarts.

"El profesor de persa", de Vadim Perelman, premiada als festivals de Lodz, Valladolid i Sevilla, és una història de supervivència ambientada durant la Segona Guerra Mundial. Està protagonitzada per un jueu que es fa passar per iranià per fugir dels nazis però no compta que un oficial alemany li demani que li ensenyi la seva (presumpta) llengua.

La pel·lícula destaca per les bones interpretacions, l'acurada construcció de personatges i el sòlid treball de fotografia i ambientació, així com pel sentit del "suspens" que li atorga la seva estructura. El que se li pot retreure és que sigui una mica llarga ja que ultrapassa les dues hores i de vegades el ritme falla i alguna situació es torna repetitiva. Nahuel Pérez Biscayart i Lars Eidinger interpreten els personatges protagonistes. Al primer l'hem vist a la sèrie espanyola "Aquí no hay quien viva" i en pel·lícules franceses com "Nos vemos allá arriba" i "120 pulsaciones por minuto".

El segon sortia al "Dumbo" de Tim Burton i ha compaginat el rodatge d'"El profesor de persa" amb la sèrie "Babylon Berlin". (Catalunya, VOSE i doblada).

"Advocate", de Rachel Leah Jones i Philippe Bellaiche, és un retrat de Lea Tsemel, una advocada israeliana de Drets Humans acusada pels seus de traidora per haver-se especialitzat en la defensa de presos polítics palestins. És un documental premiat als festivals de Hong Kong, Cracòvia, Tel Aviv, Moscou, Palm Springs, Salònica i Zagreb, entre d'altres. La projecció forma part del cicle El Documental del Mes. (Filmoteca, Catalunya, només dimecres tarda, VOSC).

"El chico", de Charles Chaplin, una de les millors pel·lícules de la història del cinema, torna restaurada a les pantalles amb motiu dels cent anys de la seva estrena. Protagonitzada pel propi Chaplin i Jackie Coogan, és la tendra i divertida història d'amistat entre un rodamon i un nen orfe.

Va ser el primer llargmetratge de Chaplin, que va esmerçar cinc mesos i mig en el rodatge. Des de 2011 forma part del catàleg de clàssics a preservar per a la posteritat. (Cinesa). També han tornat a les pantalles les molt recomanables "Adú" (Cinesa) i "La vampira de Barcelona" (Cinesa, en català), la primera amb cinc candidatures als Gaudí i tretze als Goya i la segona amb catorze "nominacions" als Gaudí, una d'elles, la de vestuari, per a la terrassenca Mercè Paloma.

D'altra banda, els qui es van perdre el documental "Eduard Torres, Edi, un home contra el tedi", del terrassenc Antoni Verdaguer, el podran recuperar dijous a través del canal de youTube de l'Ateneu Terrassenc.

Encara continuen en cartell: "Lupin III: the first" (Cinesa), "Wonder Woman 1984" (Cinesa), "La última gran estafa" (Cinesa), "Los Elfkins" (Cinesa), "En guerra con mi abuelo" (Cinesa), "Hasta el cielo" (Cinesa), "La maldición de Lake Manor" (Cinesa), "Salvaje" (Cinesa), "Los Croods: una nueva era" (Cinesa) i "Mi niña" (Catalunya VOSE i doblada i Cinesa).