Club Editor reedita les cartes de Mercè Rodoreda a Anna Murià

Mercè Boladeras

03.02.2021 | 21:10

Les llibreries acullen, des d'ahir, una novetat literària que ens toca ben de prop. Club Editor ha reeditat "Cartes a l'Anna Murià" de Mercè Rodoreda que, publicat per Edicions l'Eixample l'any 1985, estava exhaurit des de fa molt de temps. El llibre del Club Editor, a més, ofereix una petita perla: dues cartes inèdites d'Anna Murià, de l'1 de juliol de 1949 i del 3 de desembre de 1956, trobades a l'Arxiu Històric de Terrassa. La publicació es pot considerar molt terrasenca per dos motius. Per una banda, perquè Anna Murià, juntament amb el seu company Agustí Bartra, es van establir a Terrassa després de l'exili i d'altra perquè el pare de...