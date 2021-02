Febrer arriba a la Cava a ritme de jazz, swing, blues i boogie

Redacció

02.02.2021 | 21:25

La Nova Jazz Cava de Terrassa arrenca el mes de febrer amb noves propostes que potenciaran, com sempre, el jazz i també altres gèneres com el swing, blues i boogie. Els concerts de cap de setmana comencen aquest divendres, a les 20 hores, amb Maria Betriu, qui torna a la Cava amb la seva formació habitual, una banda fresca i amb molta experiència, amb la que la cantant egarenca manté el ferm propòsit de cantar jazz en català.

El dissabte, també a les 20 hores, hi haurà la cita amb el pianista i compositor Albert Marquès, que proposa jazz contemporani amb un toc urbà, únic i profundament percussiu. Aquest concert de Marquès serà una oportunitat única per escoltar en directe el granollerí, resident a Brooklyn, on està aflorant a l'escena novaiorquesa després d'haver viscut a París. Marquès estarà acompanyat per Manel Fortià i Marc Miralta. Per la seva banda, Pablo Martín explorarà les influències del hard-bop, el jazz contemporani i la sonoritat més a pop amb composicions i arranjaments propis. Inspirat en trios històrics com els de Roolins, Henderson o l'actual "Fly" de Mark Turner, el Pablo Martín Trio juga amb les possiblitats sonores que ofereix el format i que han recollit al treball "State of the Trio: Live at Nova Jazz Cava", enregistrat el 2020, en la 1a. edició del Premi Talent impulsat pel Taller de Músics. La programació estable també presentarà l'actual projecte de Vitalik Bagriy, un jazzman que aconsegueix extreure una sonoritat molt personal del seu saxo tenor. Original d'Ucraïna i format a Catalunya, Bagriy publica el 2013 el seu primer àlbum com a líder, titulat "In the Beginning". Hi haurà també noves trobades amb David Pastor, qui farà homenatge al gran Dizzy Gillespie, i Litus. Els amants del piano boggie i el blues acústic tindran cita obligada amb David Giorcelli i música tradicional americana amb Johnny Big Stone & Sweet Marta.

Les jam session

No hi ha temporada estable sense Jam Session. Les joves promeses tenen cita en aquest espai i l'escena femenina protagonitza bona part de les sessions musicals. La trompetista terrassenca Mireia Vidal obre la ronda, aquest dijous, a les 20 hores, amb la seva actual formació de quartet. Aquest cicle comptarà també amb la cantant i compositora Aurora Coca capitaneja la banda de ritmes soul i R&B Kokopelli i la saxofonista Marta Duran proposa, des del Taller de Músics-ESEM, els millors estàndards de cool jazz i bossa nova entrellaçats amb temes de composició original. La programació es completa amb el grup del baterista terrassenc Oriol González.