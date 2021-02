Maria Betriu torna a l'escenari de la Nova Jazz Cava aquest divendres. Nebridi Aróztegui Maria Betriu torna a l'escenari de la Nova Jazz Cava aquest divendres.

Febrer arriba a la Cava a ritme de jazz, swing, blues i boogie

Redacció

02.02.2021 | 21:25

La Nova Jazz Cava de Terrassa arrenca el mes de febrer amb noves propostes que potenciaran, com sempre, el jazz i també altres gèneres com el swing, blues i boogie. Els concerts de cap de setmana comencen aquest divendres, a les 20 hores, amb Maria Betriu, qui torna a la Cava amb la seva formació habitual, una banda fresca i amb molta experiència, amb la que la cantant egarenca manté el ferm propòsit de cantar jazz en català. El dissabte, també a les 20 hores, hi haurà la cita amb el pianista i compositor Albert Marquès, que proposa jazz contemporani amb un toc urbà, únic i profundament percussiu. Aquest concert de Marquès serà una...