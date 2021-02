El cantant Marc Uroz. Santi Olivet El cantant Marc Uroz.

Doble concert de jazz amb Fumero i Marc Uroz

02.02.2021 | 21:25

Doble proposta de la Nova Jazz Cava de Terrassa el passat cap de setmana. Per una banda, el músic contrabaixista Horacio Fumero qui, a més, ostenta el títol de JazzTerrassman del festival que es va celebrar l'any 2013, va actuar amb la seva filla, Lucía Fumero, pianista. Ambdós van oferir un repertori jazzístic i de la música popular sud-americana, i també alguna composició pròpia. El duet amb llaços de sang fa actuacions des de fa vuit anys. A propòsit, el pare ha manifestat que "en el territori de l'art no es té en compte, per sort, l'edat, tampoc el sexe ni la raça, ni els lligams familiars, sinó la música". Per...