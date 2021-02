Exposició sobre Carnestoltes a la Nova Electra

01.02.2021 | 22:06

La Covid-19 capgira també la gran festa de Carnestoltes, que s'hauria de celebrar el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, just coincidint amb les eleccions al Parlament de Catalunya. L'Ampa de l'Escola Nova Electra ha pres una nova iniciativa i celebrarà el Carnestoltes d'aquest any amb una exposició que s'inaugurarà diumenge, dia 7 de febrer, de 10 a 13 h. Es tracta d'una petita mostra que recull els dotze anys que l'escola ha participat en la rua infantil. Amb aquest treball, volem recordar bons moments i agafar forces per l'any vinent.