Un moment del ballet "El trencanous", que s'inspira en un bonic conte de Nadal. Lluís Clotet Un moment del ballet "El trencanous", que s'inspira en un bonic conte de Nadal.

El ballet clàssic "El Trencanous" entusiasma el públic terrassenc

Mercè Boladeras

01.02.2021 | 22:06

El Programa d'Alt Rendiment en Dansa (PAR) que té com a epicentre el Centre Cultural Terrassa està generant uns fruits excel·lents. El PAR va fer la posada de llarg amb "InConnection", un espectacle que unia obra clàssica i contemporània, i que va ser rebut amb molt d'èxit. I tot seguit es va posar a treballar amb la nova producció, "El trencanous" que es va estrenar per fi aquest cap de setmana, després d'ajornaments per la pandèmia. Cal dir, però, que l'espera va quedar suficientment compensada. El nou espectacle, amb la direcció de Rodolfo Castellanos, va esgotar les localitats de les cinc funcions i el públic va quedar entusiasmat....