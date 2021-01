Lildami ha fet un segon disc de lletres més introspectives. Nebridi Aróztegui Lildami ha fet un segon disc de lletres més introspectives.

Lildami, cantant terrassenc, publica l' àlbum "viatge en espiral"

"Ja estic fora del rap. Aquest és un disc de singularitats"

Santi Palos

29.01.2021 | 21:00

Damià Rodríguez, aka Lildami (també el nom del projecte musical que comparteix amb Sr. Chen i la Emotional Goku) traspua talent i intel·ligència artística i emocional en totes les paraules malgrat l0aire fins i tot tímid que l'acompanya. Aquest terrassenc de 24 anys, un dels grans noms de la música urbana i el trap català (tot i que allunyant-se de qualsevol etiqueta), autor de cançons que han arribat al milió de reproduccions com "Pau Gasol", acaba de publicar el seu segon àlbum, "Viatge en espiral". Una col·lecció de dotze cançons que sorprenen per les incursions en gèneres tan diversos com el tecno, el...