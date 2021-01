La cartellera

Històries per a dones i nens

Dolors Font

29.01.2021 | 21:00

Aquesta setmana s'han estrenat només dues pel·lícules, "Mi niña" i "Lupin III: the first". Els cinemes continuaran tancats dilluns i dimarts. "Mi niña" ("Mon bebé"), de Lisa Azuelos, és una pel·lícula protagonitzada per dones i adreçada especialment al públic femení, que explica la història d'una mare que continua veient la seva filla com una nena petita tot i que ja és prou gran com per marxar a estudiar a l'estranger. Combina l'acció actual amb els "flash-backs". La història és molt tendra i resulta creïble perquè està meravellosament interpretada....