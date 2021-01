Nati Santaeulària guanya el concurs de pessebres familiars

29.01.2021 | 12:29

L' Agrupació de Pessebristes de Terrassa ha fet públic el veredicte del Concurs de Pessebres d'aquest any, la seva edició número 89. En la categoria de familiar, la guanyadora general ha estat Nati Santaeulària. També s'han atorgat premis, en aquesta categoria, als millors pessebres de les modalitats de Suro i mols (família Baltà - Rosaura), artístic (Lluís Navarro ) i construcció (Albert Torró) i al més original (Montse Castellà).

En pessebres escolars, el Col·legi Viaró ha guanyat el premi al millor en manualitats, i el grup de pàrvuls del Petit Estel-La Nova, el de més original. Pel que fa a la categoria de pessebres realitzats per entitats, les guanyadores són la parròquia de Sant Josep (en la modalitat d'artístic), l'establiment la Industrial de la Rambla d'Ègara (popular) i FUPAR-1 (més original). El pessebre més votat a Instagram ha estat el de Sandra Bullich.

"Malgrat la situació de pandèmia i les restriccions sanitàries i de mobilitat establertes per les autoritats sanitàries i governamentals, s'ha pogut dur a terme el 89è Concurs de Pessebres de Terrassa i Comarca que, tot i experimentar per aquests motius una baixada en el nombre de concursants, ha comptat finalment amb un total de 36 participants distribuïts per les categories d'entitats, escolars i familiars", assenyala Santi Pascual Talens, president de l'Agrupació de Pessebristes. L'acte de lliurament de premis es farà quan la situació sanitària ho permeti. La data, l'hora i lloc seran comunicats amb antelació a guanyadors, participants, socis i entitats.