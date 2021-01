Lucía & Horacio Fumero Jazz Terrassa Lucía & Horacio Fumero

Fumero pare i filla i el jazz de l'època daurada de Hollywood, a la Cava

Santi Palos

28.01.2021 | 20:08

Dos concerts d'estils molt diferents poden gaudir-se aquesta cap de setmana a la Nova Jazz Cava. Avui a les vuit del vespre hi actua una formació familiar: Lucía & Horacio Fumero. El contrabaixista és un vell i apreciat conegut de l'ambient del jazz de la nostra ciutat, que fou guardonat amb el premi Jazzterrassman al festival de 2013. El mateix any en què va començar a actuar en duet amb la pianista i cantant Lucía Fumero, la seva filla. "En el territori de l'art no es té en compte, per sort, l'edat, tampoc el sexe ni la raça, ni els lligams familiars. A l'escenari, els músics només som com un amplificador d'una cosa que passa a través nostre, i el...