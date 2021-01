Demanen una placa recordatòria i fotografies del concert de Pete Seeger a Terrassa

Santi Palos

29.01.2021 | 12:03

El pròxim 7 de febrer farà 50 anys del concert de Pete Seeger a Terrassa, l'únic que el cantautor nord-americà va poder fer aleshores a Catalunya. Les autoritats franquistes van prohibir el que estava programat a Barcelona, de manera que gent d'arreu de Catalunya (3.098 entrades venudes) va venir a veure Pete Seeger al pavelló Sferic. És una actuació que va tenir molt ressó, també a la premsa de l'època, i ha esdevingut mítica. Josep Maria Font, que en va ser un dels organitzadors, proposarà a l'Ajuntament i als actuals responsables de l'Sferic que una placa commemorativa a la cantonada dels carrers de Faraday i Watt deixi constància i record d'aquell concert, "en agraïment també a totes i tots els qui van fer possible el recital en aquells anys de clandestinitat perillosa i penal". D'altra banda, sorprenentment, no existeix, o no es coneix, cap fotografia del concert. per això, Josep Maria Font fa una crida a persones que en puguin tenir, per tal que les donin a conèixer. L'existència d'un enregistrament sonor, o la filmació d'una pel·lícula de Súper-8, sembla més improbable.