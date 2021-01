Assaig d'una vistosa coreografia de "El trencanous", que es pot veure al Centre Cultural. Josep Guindo Assaig d'una vistosa coreografia de "El trencanous", que es pot veure al Centre Cultural.

Un cap de setmana amb cinc viatges de "El trencanous"

Santi Palos

28.01.2021 | 20:08

Programat inicialment per Nadal, i després de diversos ajornaments motivats per la crisi sanitària de la Covid-19 (que també impedeix la participació de Giada Rossi i Yanier Gomez Noda, solistes de la Compañía Nacional de Danza, per la confirmació de diversos casos positius a l'equip artístic), per fi, aquest cap de setmana, "El trencanous", celebèrrim ballet amb música de Txaikovski, s'estrena a l'escenari del Centre Cultural. I ho fa ni més ni menys que amb cinc funcions. Tanta és l'expectació que ha generat aquest muntatge amb coreografia de Rodolfo Castellanos sobre la base clàssica de Petipà. La proposta segueix el...