L'escriptora terrassenca Montse. Nebridi Aróztegui

Un llibre per enriquir tant la ment com la butxaca

Santi Palos

27.01.2021 | 20:19

Després de "Quiero ser o pienso que soy" (2013) i la novel·la "La luz de una bohemia", Montserrat Amenós Cortés (Terrassa, 1993) publica un tercer llibre de "creixement personal", etiqueta que prefereix, per allò que escriu, a la de "autoajuda", a hores d'ara ja cremada pel seu ús en obres de qualitat dubtosa. Tal com enuncia el seu subtítol, a "la Respuesta", Amenós intenta "unir el que és espiritual, en una persona, amb el que és material. No han de ser o ser pensades com coses separades sinó que s'ha de buscar l'equilibri entre ambdues". Els problemes econòmics arrenquen, segons Amenós,...